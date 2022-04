Jetzt 5.000 Euro investieren & den Einsatz in 5 Jahren ver-5-fachen: Mein Ansatz

Jetzt 5.000 Euro investieren und in fünf Jahren den eigenen Einsatz verfünffachen? Das ist möglich. Zumindest, wenn man die richtigen Aktien identifiziert. Glücklicherweise ist das Markt-Setting jetzt in Teilen so gegeben, dass Foolishe Investoren sogar in der Breite diese Option besitzen.

Mit 5.000 Euro kann man zum Beispiel in fünf verschiedene Aktien jeweils 1.000 Euro investieren. Und damit ein solides Fundament legen, das in der Breite und sogar innerhalb eines halben Jahrzehnts diese Ergebnisse liefert. Schauen wir auf meinen favorisierten Ansatz, wenn man in fünf Jahren seinen Einsatz verfünffachen möchte. Wie gesagt: Die Aktienauswahl ist dabei ebenfalls entscheidend. 5.000 Euro in 5 Jahren ver-5-fachen: Mein Ansatz 5.000 Euro in 5 Jahren ver-5-fachen: Mein Ansatz Wenn ich mit dem Ziel investieren würde, 5.000 Euro in fünf Jahren zu verfünffachen, so würde ich in starke Growth-Aktien investieren. Derzeit gibt es eine Menge chancenorientierter, teilweise noch unprofitabler, teilweise jedoch profitabler Wachstumsaktien, die sehr preiswert sind. Die Tech- und Growth-Korrektur seit dem letzten Herbst hat viele moderater bewertete Chancen übrig gelassen, die man jetzt langfristig orientiert günstig einsammeln kann. Dabei würde ich jedoch auf einige Dinge achten. Zum Beispiel auf den Megatrendmarkt. Märkte wie die Digitalisierung, der E-Commerce, das Streaming oder andere etablierte Geschäftsmodelle eignen sich besonders. Ihr Marktpotenzial ist alleine besonders hoch. Gleichzeitig würde ich jedoch auch auf die operativen Grundlagen achten. Beziehungsweise der Frage nachgehen, warum der unternehmensorientierte Zugang zu dem Markt besonders attraktiv erscheint. Stimmt alles und auch die Bewertung ist moderat und aussichtsreich, so würde ich jeweils in verschiedene Chancen die 5.000 Euro investieren mit dem Ziel, meinen Einsatz in fünf Jahren zu verfünffachen. Wobei man als Investor zu Beginn das Ziel sehen sollte, dass sich die jeweilige Aktie mit dem Wachstum und der Bewertung noch verfünfachen kann. Ein Versuch: Nicht jedes Risiko eingehen Ein Versuch: Nicht jedes Risiko eingehen Ob sich die 5.000 Euro in fünf Jahren auch wirklich verfünffachen, das ist eine andere Frage. Entscheidend ist, das Chance-Risiko-Verhältnis sorgfältig zu identifizieren. Oder auch das Bewertungs- und Wachstumspotenzial zu sehen, das Markt und Unternehmen ermöglichen können. Das erhöht die Chance, eine gute bis hervorragende Rendite zu erzielen. Selbst wenn es nicht die gewünschte Performance innerhalb dieses Zeitraums gibt, so kann ein operatives Wachstum trotzdem das Fundament für eine starke Aktienkursperformance ermöglichen. Wobei die Aktie früher oder später dem Erfolg folgen dürfte. Der Artikel Jetzt 5.000 Euro investieren & den Einsatz in 5 Jahren ver-5-fachen: Mein Ansatz ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland. Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022 Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022. Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt. Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen. Motley Fool Deutschland 2022 Foto: Getty Images