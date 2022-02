Jetzt abhauen oder kaufen? Die eine Frage, die eigentlich keine ist

Abhauen oder kaufen: Das sind zwei unterschiedliche Reflexe. Beide treten auf, wenn es an den Aktienmärkten volatiler wird. So wie eben zuletzt, beispielsweise bei den Corona-Profiteuren, die allesamt reihenweise in sich zusammengebrochen sind.

Ein Beitrag wirft jetzt die Frage auf, was wirklich sinnvoll ist: abhauen oder kaufen? Der Kontext sind dabei die offensichtlich steigenden Zinsen in den USA, die ein Gamechanger sein können. Aber seien wir doch ehrlich: Wirklich anders wird die Situation damit nicht. Irgendwelche Belastungen oder Baustellen gibt es immer.

Für Foolishe Investoren stellt sich die Frage eigentlich nicht. Abhauen oder kaufen? Es gibt nur eine Möglichkeit. Vor allem bei sinkenden Kursen, egal ob durch Zinsen oder etwas anderes bedingt.

Abhauen oder kaufen: Nur ein Weg ist sinnvoll

Abhauen oder kaufen: Bei Volatilität oder potenziellen Belastungen gibt es eigentlich nur eine Variante. Wenn die Märkte einbrechen, so ist es der schlechteste Zeitpunkt, um die Segel zu streichen. Aktien zu verkaufen, bei denen sich die unternehmensorientierte (!) und nicht marktorientierte Investitionsthese nicht verändert hat, dürften gute, zeitlose Investitionen bleiben. Vor allem langfristig orientiert. Sie zu veräußern, das wäre ein Verlust. Egal ob real oder was die Opportunitätskosten bezüglich des Haltens und der möglichen Rendite angeht.

Insofern gibt es nur die Variante: kaufen. Günstiges Kaufen erhöht langfristig orientiert die Rendite. Wobei wir auch darüber sprechen können, dass es eine dritte Möglichkeit gibt: das Nichtstun. Ohne Zweifel ist auch das eine gute Variante. Insbesondere, wenn man sich in diesem Zwiespalt momentan befindet, der offensichtlich zeigt, dass man emotionale Zweifel an seinem Tun und Handeln hegt. In diesem Fall bietet es sich an, weder den Einsatz zu erhöhen noch herauszunehmen. Sondern zunächst erst einmal zu lernen, mit der Situation umzugehen.

Aber bleiben wir bei dem Kernthema des Kaufens oder des Abhauens und der Frage, warum nur der Kauf-Weg sinnvoll ist bei Volatilität. Erfolgreiches Investieren setzt das Erwerben günstiger, aussichtsreicher Aktien voraus. Wenn die Bewertungen sinken, steigt gleichzeitig das Renditepotenzial. Mal ehrlich: Wer will hier abhauen? Wenn wir diese Sichtweise bedenken, so ist das Verkaufen der einzig unlogische Schritt an dieser Stelle.

Nicht in Kursverlusten und Kursgewinnen denken

Die Frage nach dem Kaufen oder Abhauen zeigt mir eines: Diejenigen, die sich in diesem Disput befinden oder sogar über das Segelstreichen nachdenken, die schauen auf Kursverluste und Kursgewinne. Eine Investition ist erfolgreich, wenn sie im Wert steigt. Mittel- bis langfristig sollte das natürlich der Fall sein. Volatile Phasen sind jedoch kurzfristig und hier gelten andere Spielregeln.

Das kurzfristige Kaufen zu günstigen Konditionen ist ein guter Weg, um die Rendite zu maximieren. In dieser Phase abzuhauen hingegen ein teurer Fehler, der direkt Geld kostet. Aber auch langfristig die Möglichkeit verbaut, weiterhin von Unternehmensgewinnen, einem Wachstumspotenzial und den damit verbundenen Renditen zu profitieren.

