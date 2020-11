Jetzt auf Lockdown-Aktien setzen? Ja, aber nur unter dieser Bedingung!

Die aktuellen COVID-19-Zahlen steigen auch in Deutschland wieder rapide. In den vergangenen Tagen und Wochen haben wir so manche Tausendermarke nach oben durchbrochen. In einem rasanten Tempo, sodass man eigentlich kaum mehr nachkommt. Beziehungsweise, wo ein redaktioneller Lauf möglicherweise zu einer veralteten Ausgangslage führt.

Auch das Wörtchen Lockdown ist inzwischen politisch wieder in den Mund genommen worden. Uns Investoren steht daher vielleicht eine turbulente Zeit bevor. Genauso wie der Gesamtwirtschaft.

Foolishe Investoren könnten daher ebenfalls vor einer spannenden Frage stehen: Sollte man jetzt auf Lockdown-Aktien setzen? Lass uns das im Folgenden einmal etwas näher diskutieren. Beziehungsweise die Grenzen ausloten, wann ein solcher Ansatz zielführend ist.

Lockdown-Aktien: Welche sind das …?

Doch bevor es um den eigentlichen Ansatz geht, lass uns zunächst einen Begriff diskutieren. Nämlich: Was ist eigentlich eine Lockdown-Aktie? Um es sehr breit zu fassen: Für mich ist eine Lockdown-Aktie alles, was in irgendeiner Weise trotz eines möglichen Lockdowns operativ performen kann. Oder idealerweise sogar noch von einem solchen Einschnitt profitiert.

Dazu können beispielsweise digitale Gesundheitsunternehmen aus dem Bereich der Telemedizin zählen. Oder aber auch Onlinehändler, die von der Schließung stationärer Geschäfte überproportional profitieren. Aber auch andere defensive Geschäftsmodelle können wir subsumieren. Schließlich haben auch Lebensmittel- und Hygiene-Aktien teilweise in dieser Zeit profitiert.

All das können grundsätzlich verschiedene Möglichkeiten verschiedener Ansätze sein. Von defensiv und dividendenstark bis neu, jung, innovativ und wachstumsstark ist sehr viel Spielraum vorhanden. Das zeigt, dass jeder Foolishe Investor prinzipiell auf Lockdown-Aktien setzen könnte.

Sollte ich auf Lockdown-Aktien setzen?

Aber die weiterführende Frage ist natürlich: Sollte ich gerade jetzt auch auf solche Aktien setzen? Das ist wiederum ein zweischneidigeres Schwert. Wer als Investor jetzt nämlich umschichtet, ohne auf das Geschäftsmodell, die Bewertung oder andere unternehmensorientierte Dinge zu achten, der begeht den Fehler, einem kurzfristig orientierten Ansatz zu verfallen.

Keine Frage: So manche Lockdown-Aktie kann definitiv eine interessante Wahl sein. Allerdings sollten Foolishe Investoren nicht den unternehmensorientierten und langfristigen Blickwinkel vergessen. Das heißt, dass dir bei einer potenziellen Lockdown-Aktie auch die Perspektive über viele Jahre und Jahrzehnte gefallen sollte und nicht nur die Aussicht auf die kommenden Monate oder ein, zwei, drei Quartale.

Ansonsten könntest du den Fehler begehen, auf eine möglicherweise sogar schon teure Aktie zu setzen, deren Wachstumspotenzial nicht ewig anhält. Beziehungsweise nicht über COVID-19 hinaus. Das wiederum könnte sogar zu der einen oder anderen fatalen Fehlinvestition führen.

Bleib unternehmensorientiert!

Lockdown-Aktien mögen jetzt vielleicht wieder attraktiv wirken. Und, zugegebenermaßen, trotz bereits gestiegener Aktienkurse in einigen oder möglicherweise sogar vielen Fällen noch Potenzial haben. Durch COVID-19 haben sich generelle Trends wie die Digitalisierung schließlich beschleunigt. Das schafft neue, gigantische Chancen.

Foolishe Investoren sollten jedoch stets unternehmensorientiert bleiben und sich aus diesem Blickwinkel heraus die langfristig aussichtsreichen Chancen heraussuchen. Für kurzfristiges Denken bleibt da wenig Spielraum. Das könnte vielleicht sogar ein Fehler sein, den man früher oder später bereuen wird.

The post Jetzt auf Lockdown-Aktien setzen? Ja, aber nur unter dieser Bedingung! appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top Nischenaktie mit Potential zum Technologiestar

Jedes Amazon von morgen fängt mal klein an. Deswegen sind Small Caps so interessant. Unsere Top Small Cap für 2020, von der viele unserer Analysten begeistert sind, bedient einen wichtigen und schnell wachsenden Markt, der in Zeiten von Corona-Präventionen noch wichtiger wird.

Die Zahl an Datenverletzungen und Hacker-Angriffen nimmt immer weiter zu, und sich dagegen zu schützen wird deshalb immer wichtiger. Unsere Top Nischenaktie hilft Firmen bei der Login-Verwaltung und Datensicherheit ihrer Mitarbeiter, egal von wo sie arbeiten.

Das ist besonders wichtig beim Home-Office. Dass hier die Nachfrage enorm ist, zeigt schon das letztjährige Umsatzwachstum von 47 %. In unserem brandneuen Sonderreport nennen wir dir alle Details.

Jetzt hier kostenlos abrufen!

Motley Fool Deutschland 2020

Foto: Getty Images