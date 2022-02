Jetzt das Fundament für die erste Börsenmillion legen: Mit diesen 3 Mindset-Tricks

Das Mindset ist für die erste Börsenmillion überaus entscheidend. Erfolgreiche Investoren wissen das natürlich. Werden jedoch regelmäßig auf die Probe gestellt, vor allem in volatilen Börsenphasen. So, wie wir sie eben jetzt im Moment vorfinden.

Glücklicherweise gibt es Tricks, um das eigene Mindset für die wirklich entscheidenden Dinge zu sensibilisieren. Konkret bedeutet das: Weg von Aktienkursen. Und hin zu einer unternehmensorientierten Perspektive und einem langfristigen Vermögensaufbau. Heute wollen wir drei solcher Tricks einmal etwas näher beleuchten.

Mindset-Trick für die erste Börsenmillion: Stell dir die Zukunft vor!

Ein erster Mindset-Trick, um sich von der aktuellen Bewertung und Volatilität zu lösen, hängt mit der Zukunft zusammen. Gemeint ist dabei nicht der Glaube daran, dass schon alles besser wird. Auch das ist zweifelsohne wichtig. Nein, sondern die Vorstellung einer zukünftigen Welt. Und welche Geschäftsmodelle, Trends und Unternehmen profitieren.

Für die erste Börsenmillion hat Fool-Gründer David Gardner einmal sinngemäß gesagt: Besonders erfolgreich investieren Anleger, wenn sie so investieren, wie sie sich selbst ein ideales Verständnis von der Zukunft ausmalen. Was sind die Trends, die dabei eine besonders große Rolle spielen? Robotik oder Telemedizin? Oder einfachere Dinge wie der E-Commerce oder Streaming?

Es gibt viele unterschiedliche Trends und Unternehmen, die wir dabei berücksichtigen können. Entscheidend und der Mindset-Trick für die erste Million ist: Mit dieser Vorstellung zu investieren. Und auf Basis dieser Vorstellung unternehmensorientierte, langfristige Investitionsentscheidungen zu treffen.

Denke in Bewertungen, nicht in Aktienkursen

Der zweite Mindset-Trick, den wir uns ansehen sollten, betrifft die Wahrnehmung. Gerade für die erste Börsenmillion ist entscheidend, eben nicht in fallenden Aktienkursen zu denken. Beispielsweise in Etsy eine Aktie zu sehen, die zuletzt ca. 50 % ihres Börsenwertes eingebüßt hat. Nein, sondern eine Chance, die derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von ca. 43 besitzt, was einem als Investor ein solides Wachstums- und Renditepotenzial sichert.

Die eigene Wahrnehmung der Aktien ist entscheidend. Sich auf die Verluste zu konzentrieren ist naheliegend. Vor allem, weil wir die Aktienkurse alltäglich sehen. Gerade jetzt ist es jedoch entscheidend, hinter den Aktienkurs und auf das Unternehmen und dessen Preis zu blicken. Damit kann man langfristig orientiert ein Vermögen aufbauen, wenn man positiv die günstigeren Chancen nutzt.

Mindset-Trick für die erste Börsenmillion: Zeitlich flexibel denken

Der letzte Mindset-Trick, über den du für die erste Börsenmillion ebenfalls nachdenken solltest, ist ein bisschen zeitliche Flexibilität. Gerne überbewerten wir die Handlungen, die wir jetzt tun. Und vergessen dabei das Fundament, das wir in der Vergangenheit bereits gelegt haben. Oder auch in Zukunft noch legen.

Gerade die erste Börsenmillion ist ein langfristiger Prozess, der aus vielen Mosaikteilchen besteht. Vielleicht aus 100, 200 oder vielleicht sogar 500 Investitionen, die man als Investor tätigt. Das Nutzen einer Korrektur oder Fehler im Vorfeld mögen gedanklich schwer wiegen. Aber sie sind nur ein kurzer Abschnitt innerhalb eines längerfristigen Prozesses.

Mach dir daher bewusst, dass du noch viele Chancen besitzt, um zu investieren. Und die Vergangenheit schon für dich und dein Fundament genutzt hast. Es geht nicht nur um das Hier und Jetzt. Sondern um die Summe deiner langfristigen Entscheidungen. Das zu begreifen ist gerade jetzt vielleicht der ultimative Mindset-Trick, der die Spannung aus deinen Handlungen nimmt.

Der Artikel Jetzt das Fundament für die erste Börsenmillion legen: Mit diesen 3 Mindset-Tricks ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Vincent besitzt Aktien von Etsy. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Etsy.

Motley Fool Deutschland 2022

Foto: Getty Images