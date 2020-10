Jetzt könnte ein guter Zeitpunkt sein, All-In in diese 2 Top-E-Commerce-Aktien zu gehen!

Zugegeben: Es ist selten ein cleverer Schritt, All-In in eine Aktie zu gehen. Diversifikation ist schließlich das Mittel der Wahl, um das Chance-Risiko-Verhältnis etwas zu optimieren. Das gilt auch für Top-Aktien aus dem Trendbereich des E-Commerce.

Dennoch kann es ein cleverer Schachzug sein, gerade jetzt bei einigen ausgewählten Vertretern aus diesem trendstarken Wachstumsmarkt den Einsatz zu erhöhen. Vor allem, wenn man mithilfe des E-Commerce-Marktes langfristig die Rendite erhöhen möchte.

Wie auch immer: Letztlich werden dich vermutlich eher die Namen der zwei Top-E-Commerce-Aktien interessieren. Genauso wie die Gründe, weshalb diese zwei Aktien jetzt eine clevere Wahl sein könnten. Genau das wollen wir uns jetzt etwas näher ansehen.

Etsy : Top-E-Commerce in den Anfängen!

Hast du dir schon einmal gewünscht, eine Top-E-Commerce-Aktie zu ergattern, die gerade dabei ist, ihr Potenzial zu entfalten? Bislang hast du jedoch bei den bisherigen Platzhirschen eher an der Seitenlinie verweilt? Dann könnte die Aktie von Etsy jetzt eine spannende Option sein, um dieses Manko auszugleichen.

Etsy hat im letzten Quartal bewiesen, dass das Wachstum in Zeiten von COVID-19 aufblühen kann. Die Umsätze kletterten um ca. 137 % und auch für das dritte Quartal sind die Prognosen ähnlich stark. Das vierte Quartal könnte wiederum von einem starken Vorweihnachtsgeschäft geprägt sein. Wobei COVID-19, fehlende Weihnachtsmärkte und die Ansteckungsgefahr in stationären Läden ein Mix sein kann, der auch auf absehbare Zeit für ein konsequent stärkeres Wachstum sorgen dürfte.

In der Zeit des starken Wachstums legt Etsy außerdem das Fundament für ein langfristiges, solideres Wachstum: Mit mehr Käufern und Verkäufern wird die Dynamik auf der E-Commerce-Plattform konsequent zunehmen. Wobei mehr Käufer weitere Verkäufer anlocken. Und umgekehrt.

Etsy könnte daher wirklich eine spannende Aktie sein, die vor einer neuen Wachstumsphase steht. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von ca. 10 auf Basis der letzten Quartalszahlen ist sogar die Bewertung vergleichsweise preiswert. Vielleicht ein guter Zeitpunkt, um bei dieser Top-E-Commerce-Aktie All-In zu gehen. Wie gesagt: Metaphorisch gesprochen.

Mercadolibre : E-Commerce nicht das einzige Thema

Für die Aktie von Mercadolibre gilt im Grunde genommen das Gleiche wie für Etsy. Auch bei dem lateinamerikanischen E-Commerce-Akteur hat sich das Umsatzwachstum zuletzt beschleunigt. Im vergangenen Quartal kam der Konzern auf eine Wachstumsrate von 123,4 % im Jahresvergleich. Wobei die Erlöse mit 878 Mio. US-Dollar Pi mal Daumen ebenfalls noch vergleichsweise gering sind. Hier könnte es noch viel Potenzial geben.

Der E-Commerce, die Trendbeschleunigung des Wachstums und der Ausbau des Netzwerks im Onlinehandel sind jedoch nur ein Teil dieser marktschlagenden Gleichung. Der zweite ist der konsequente Ausbau hin zu einem Internet- und Tech-Konzern, bei dem digitale Zahlungsdienstleistungen konsequent wichtiger werden dürften. Mit MercadoPago und der gleichnamigen E-Commerce-Plattform Mercadolibre besitzt das Unternehmen zwei gigantische Trends.

Der Markt ist mit einem potenziellen Kundenkreis von 660 Mio. Verbrauchern gigantisch, vor allem für zwei Megatrends. Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 67,6 Mrd. US-Dollar muss auch hier noch lange nicht das Ende der Fahnenstange erreicht sein. Zwei Megatrends verheißen jedenfalls doppelte Chancen und in Zeiten von COVID-19 werden E-Commerce und digitale Zahlungsdienstleistungen nicht weniger relevant.

Den Wetteinsatz erhöhen …?

Die Aktien von Etsy und Mercadolibre könnten daher Top-Chancen im Trend-Bereich des E-Commerce sein. Beide sehen derzeit eine Beschleunigung des Wachstums, die Bewertungen könnten vergleichsweise preiswert sein. Zumindest wenn wir auf viele Jahre oder Jahrzehnte investieren, ist das Potenzial nicht ausgereizt.

Es ist natürlich niemals clever, bloß auf ein Pferd zu setzen und All-In zu gehen. Bei diesen zwei Top-E-Commerce-Aktien könnte es jedoch vielleicht ratsam sein, den Einsatz zumindest zu erhöhen.

Vincent besitzt Aktien von Etsy und Mercadolibre. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Etsy und MercadoLibre.

