Jetzt schnell noch diese Top-Aktie mit 2 % Dividendenrendite sichern?

Eine Top-Aktie mit 2 % Dividendenrendite ist nicht so attraktiv für dich? Möglich. Aber was ist, wenn es sich bei der Aktie um einen Dividendenkönig mit einem moderaten Ausschüttungsverhältnis und jeder Menge Dividendenwachstumspotenzial handelt?

Als i-Tüpfelchen winkt womöglich auch ein guter Schutz gegen Inflation und ein natürlich nachhaltiges Geschäftsmodell. Macht das diese Top-Aktie mit 2 % Dividendenrendite attraktiver für dich? Dann lass uns einmal schauen, welche Aktie wir heute beschrieben haben.

Top-Aktie mit 2 % Dividendenrendite: Hormel Foods

Die Top-Aktie mit 2 % Dividendenrendite, um die es heute geht, ist Hormel Foods. Zunächst ein entscheidender Hinweis: Die Aktie geht in wenigen Tagen, genauer gesagt am 8. April dieses Jahres, erneut Ex-Dividende. Wer daher diese Ausschüttung haben möchte, der müsste sich etwas beeilen. Aber allzu viel Eile ist nicht unbedingt angebracht. Schließlich zahlt Hormel Foods vierteljährlich eine Dividende an die Investoren aus.

Kommen wir jedoch zum Eingemachten: Die jetzige Bewertung gleicht einer Dividendenrendite von 2 %, was grundsätzlich nicht unattraktiv ist. Zumal die Aktie seit sechs Jahrzehnten konsequent die Dividende pro Jahr erhöht, zuletzt um ca. 5 % im Jahresvergleich. Es gibt daher nicht nur das Mindestmaß, sondern sogar noch ein qualitatives Wachstum bei der Top-Aktie, trotz der bestehenden Historie.

Auch ein Ausschüttungsverhältnis von ca. 62 % ist relativ nachhaltig. Wobei ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von ca. 30 nicht günstig ist. Das wäre ein grundsätzliches Kontraargument, das bei der jetzigen Bewertung gegen Hormel Foods als Top-Aktie spricht. Aber es kann ein Mittel geben, das dieses Bewertungsmaß relativiert: Nämlich Wachstum bei defensiver Klasse.

Brechen wir die Premium-Bewertung herunter

Die Top-Aktie Hormel Foods verdient für mich ein gewisses Premium für das Dividendenwachstum und den Status als Dividendenkönig. 2 % Dividendenrendite und ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 30 sind jedoch nicht wirklich preiswert. Aber es kann ein moderates operatives Wachstum geben.

Hormel Foods verfügt über eine solide Preissetzungsmacht aufgrund seiner Marktdurchdringung im US-Markt. Das Management kann auf ein Produktportfolio von 40 Namen blicken, die in den USA zu den erst- oder zweitplatzierten Produkten in ihren Kategorien zählen. Diese Breite und die Qualität führen dazu, dass das Management im Zweifel höhere Preise durchsetzen kann. Der Kassenschlager SPAM-Frühstücksfleisch ist prädestiniert dafür, dass sich diese Preissetzungsmacht bemerkbar macht. Moderates Wachstum ist daher gewiss möglich.

Top-Aktie mit 2 % Dividendenrendite: Mein Fazit

Wenn ich alles in die Waagschale werfe, so würde ich im Moment jedoch sagen: Hormel Foods ist zwar eine Top-Aktie. Auch eine mit 2 % Dividendenrendite. Aber keine, bei der unbedingte Eile angebracht ist. Ein Platz auf der Watchlist und das Warten auf günstigere Kurse, vielleicht nach dem Ex-Dividenden-Datum, ist bei dieser Bewertung womöglich eher angebracht.

