Jetzt sind Optimisten gefragt! – n-tv Zertifikate Talk vom 27.06.2020

Die Situation an den Börsen ist paradox. Während die Realwirtschaftsprognosen alles andere als rosig aussehen und das Ende der Corona-Krise noch längst nicht abzusehen ist, steigen die Börsenkurse weiter an. Wie ist das zu erklären und kann das so weitergehen? Friedhelm Tilgen diskutiert mit Matthias Hüppe von der HSBC und Tobias Kramer von der Zeitschrift "Der Zertifikateberater" darüber, wie viel Optimismus im Markt steckt und welche Entwicklungen in der nächsten Zeit auf Anleger zukommen könnten.

