JFG: Der Tanker hat gedreht

Den letzten markanten Höhepunkt markierte JFG im Jahr 2018 bei 56,90 US-Dollar, anschließend geriet die Aktie merklich unter Druck und setzte erstmals in den Bereich von rund 11,00 US-Dollar zurück. Seit Februar 2009 hat sich schließlich eine Seitwärtsbewegung zwischen 11,00 und 39,14 US-Dollar eingestellt, Anfang 2020 ging es noch einmal an die Crash-Tiefs aus 2009 abwärts. Von dort aus startet die Aktie jedoch ungeahnt stark durch und konnte Anfang Oktober den markanten Horizontalwiderstand von 39,14 US-Dollar dynamisch überwinden und damit ein reguläres Kaufsignal aktivieren.

Boden bestätigt

Der erfolgreiche Abschluss des seit mehr als einem Jahrzehnt im Aufbau befindlichen Bodens ist nach charttechnischer Ansicht gelungen, weitere Zugewinne der Aktie werden in den Bereich von 45,18 und darüber an 48,73 US-Dollar erwartet. Nach einem anschließenden Pullback könnten dann die Rekordhochs aus 2018 bei 56,90 US-Dollar in Angriff genommen werden. Besagter Pullback könnte aber auch schon sehr viel früher einsetzen, ein ideales Einstiegsniveau auf der Long-Seite wäre an der Begrenzung der vorherigen Seitwärtsspanne um 39,14 US-Dollar gegeben. Geht es dagegen unter dieses Niveau unerwartet abwärts, müssten Abschläge auf 34,86 sowie darunter 32,43 US-Dollar zwingend einkalkuliert werden.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 42,85 // 43,92 // 44,37 // 45,65 // 47,00 // 48,85 US-Dollar Unterstützungen: 41,52 // 40,89 // 39,89 // 39,14 // 37,85 // 36,53 US-Dollar

Fazit

Ein direkter Long-Einstieg beispielsweise auf aktuellem Kursniveau ist zwar möglich, allerdings sollten sich Investoren auf einen Pullback zurück auf 39,14 US-Dollar einstellen. Daher würde sich ein Stopp-Kurs noch bei 37,10 US-Dollar anbieten oder aber es wird auf der einstigen Begrenzung ein Einstieg in den Markt abgewartet. Übergeordnetes Ziel stellt das Niveau von 48,73 US-Dollar für JFG dar.

