JinkoSolar-Aktie: 2 neue Großprojekte!

Chinesische Photovoltaik (PV)-Hersteller gehören derzeit zu den weltweit größten und marktbeherrschenden Unternehmen. 2020 lag ihr Marktanteil bei 67 %, während Europa gerade einmal auf 3 % kam. JinkoSolar besitzt, gemessen an den Solarprodukt-Verkäufen, weltweit einen Marktanteil von 12,8 %.

Einen großen Anteil an den aktuellen Gegebenheiten hat die chinesische Regierung, die während der Hochphase des Preiswettbewerbs mit europäischen und amerikanischen Herstellern die Firmen stützte. Sie wird auch zukünftig alles dafür tun, die dominierende Marktstellung chinesischer Hersteller zu erhalten. Davon profitiert JinkoSolar.

JinkoSolar-Tochter errichtet 30-GW-Silizium-Zuganker-Produktion

China baut seine erneuerbaren Energien weiterhin kräftig auf, sodass auch zukünftig ein Großteil der Nachfrage aus dem Inland kommt.

Zuletzt konnte die JinkoSolar-Tochter Jiangxi Jinko mit dem Ministerium für Industrie und Informationstechnologie der Provinz Qinghai, Xinings Stadtverwaltung und Managementkomitee der Wirtschafts- und Technologieentwicklungszone einen bedeutenden Rahmenvertrag über die Zusammenarbeit bei Projektinvestitionen schließen.

Die JinkoSolar-Tochter Jiangxi Jinko möchte in Xining (Provinz Qinghai) eine Silizium-Zuganker-Produktion mit einer jährlichen Kapazität von 30 GW aufbauen. Die Kosten liegen bei 10 Mrd. Chinesischen Yuan. Jiangxi Jinko investiert ab April 2022 zunächst etwa 7 Mrd. Chinesische Yuan für eine Kapazität von 20 GW.

2023 bis 2024 beginnt die zweite Bauphase, in der die JinkoSolar-Tochter weitere 3 Mrd. Chinesische Yuan investiert und 10 GW Kapazität hinzufügt.

„Da die Nachfrage nach Solarenergie weltweit weiter steigt, wird die Entwicklung unserer eigenen Produktion von monokristallinen Silizium-Zugankern nicht nur unsere internen Produktionskapazitäten stärken, sondern ist auch ein großer Schritt vorwärts in unserem Engagement, das Versprechen der CO2-Neutralität weltweit zu unterstützen“, so der Jiangxi-Jinko-CEO Kangping Chen.

Ein weiteres Projekt in Shangrao (Provinz Jiangxi)

Die JinkoSolar-Tochter Jiangxi Jinko unterzeichnete zudem mit Guangxins Bezirksregierung einen Investitionsrahmenvertrag für ein Solarmodul- und PV-Modul-Aluminiumrahmen-Projekt.

Jiangxi Jinko möchte in der Stadt Shangrao (Provinz Jiangxi) für etwa 10,8 Mrd. Chinesische Yuan 24 GW hocheffiziente Solarmodule und 100.000 Tonnen Aluminiumrahmen für PV-Module herstellen.

In der ersten Phase, die am 15. Dezember 2022 endet, produziert Jinko Solar acht GW Solarmodule. Der Baubeginn der zweiten Phase für weitere acht GW Solarmodule ist für das vierte Quartal 2023 geplant. Die abschließende dritte Phase beginnt voraussichtlich im dritten Quartal 2025 und umfasst die Produktion von zusätzlichen acht GW Solarmodulen und 100.000 Tonnen Aluminiumrahmen für PV-Module.

„Wir freuen uns über die starke Unterstützung der Bezirksregierung von Guangxin für dieses Großprojekt. Mit Unterstützung der lokalen Politik und der industriellen Versorgungskette in Shangrao wird dieses Projekt dem Unternehmen helfen, das volle Potenzial seiner eigenen integrierten Produktionskapazität auszuschöpfen und die Produktion und Lieferung hocheffizienter Produkte in den nächsten Jahren sicherzustellen“, so der Jiangxi Jinko-CEO Kangping Chen.

