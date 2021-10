JINKOSOLAR - Solar-Aktie mit einer super Vorstellung!

JinkoSolar Holding Co. Ltd. - WKN: A0Q87R - ISIN: US47759T1007 - Kurs: 52,191 $ (NYSE)

Über die etwas verbesserte Stimmungslage des Marktes gegenüber Solartiteln schrieb ich gestern bei der Analyse der Aktie von Enphase Energy. Heute gehen die Käufe zunächst weiter. Dabei kommt auch beim chinesischen Solarmodulproduzenten JinkoSolar nun so langsam Zug rein.

Neben dem Branchentrend gibt es auch unternehmensspezifische Gründe, die die Aktie interessant machen. So möchte JinkoSolar die Tochter Jiangxi Jinko an die Börse bringen, deren Wert Analysten auf über 1,5 Mrd. USD schätzen. Zum Vergleich: Die komplette JinkoSolar bringt es aktuell auf eine Marktkapitalisierung von knapp 2,5 Mrd. USD. Wird der IPO ein Erfolg, könnten auch die Aktie der Mutter vor einer Neubewertung stehen.

Aus charttechnischer Sicht hat die JinkoSolar-Aktie den Anstieg von Mai bis Juli klassisch dreiteilig korrigiert. Dabei hat sich ein flacherer Trend seit dem Frühjahr herausgebildet. Ausgehend von dieser Trendlinie starteten die Bullen zuletzt wieder durch und verlassen in dieser Woche den zuletzt maßgeblichen Abwärtstrend. Aus prozyklischer Sicht wird damit ein Kaufsignal aktiv, das die Aktie zunächst in Richtung des Hochs bei 64,76 USD tragen könnte. Mittelfristig wären darüber Kurse um 76,64 USD erreichbar. Absicherungen bieten sich aus strategischer Sicht unterhalb des letzten höheren Tiefs bei 41,33 USD im Chart an.

Fazit: Es könnte ein heißes viertes Quartal rund um die Aktie von JinkoSolar werden. Charttechnisch steht der Titel in den Startlöchern für eine mittelfristige Aufwärtsbewegung in Richtung der Mehrmonatshochs. Wird das IPO der Tochter ein Erfolg, sind fundamental auch noch ganz andere Kurse vorstellbar.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 5,47 5,87 7,36 Ergebnis je Aktie in USD 0,80 1,53 3,02 Gewinnwachstum 91,25 % 97,39 % KGV 65 34 17 KUV 0,5 0,4 0,3 PEG 0,4 0,2 *e = erwartet

JinkoSolar-Aktie

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)