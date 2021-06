Jobmarkt weiter im Aufwind - im Juni 73.000 weniger Arbeitslose

Nürnberg/Berlin (Reuters) - Die anziehende Konjunktur drückt die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland auch im Juni.

Sie verringerte sie sich zum Vormonat um 73.000 auf 2,614 Millionen, wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) am Mittwoch in Nürnberg mitteilte. Die Arbeitslosenquote fiel um 0,2 Punkte auf 5,7 Prozent. Die umfassende Besserung am Arbeitsmarkt setzte sich laut BA fort. "Die Unternehmen reduzieren weiter die Kurzarbeit und suchen wieder mehr nach neuem Personal", sagte der BA-Vorstandsvorsitzende Detlef Scheele.

Unter Herausrechnung der jahreszeitlichen Schwankungen errechnete die BA für Juni einen saisonbereinigten Rückgang im Monatsvergleich um 38.000 Erwerbslose. Die BA hatte bereits im Mai erste Anzeichen für eine nachhaltige Besserung ausgemacht. Dass der Jobmarkt wieder Schwung aufnimmt, zeigt sich im Juni auch im Vergleich zum Vorjahresmonat: Gegenüber Juni 2020 fiel die Zahl der Erwerbslosen um 239.000. Zudem sank die Zahl der Kurzarbeitenden auf 2,34 Millionen im April. Der Rekordwert im Zuge der Corona-Pandemie lag im April 2020 bei knapp sechs Millionen.