John Wiley & Sons schüttet Dividende aus

Das amerikanische Verlagshaus John Wiley & Sons Inc. (ISIN: US9682232064, NYSE: JW.A) wird am 27. Oktober 2021 eine Quartalsdividende von 0,3450 US-Dollar je Aktie ausschütten, wie am Donnerstag berichtet wurde. Record date ist der 12. Oktober 2021.

Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden 1,38 US-Dollar ausgeschüttet. Dies entspricht einer aktuellen Dividendenrendite von 2,64 Prozent beim derzeitigen Börsenkurs von 52,18 US-Dollar (Stand: 30. September 2021). Im Juni 2021 wurde die Dividende um 0,7 Prozent auf den aktuellen Betrag angehoben. John Wiley & Sons ist 1807 gegründet worden und publiziert vorrangig wissenschaftliche, technische und medizinische Bücher. Im ersten Quartal des Fiskaljahres 2021 (31. Juli 2021) wurde ein Umsatz von 488,4 Mio. US-Dollar erzielt (Vorjahr: 431,3 Mio. US-Dollar), wie am 2. September berichtet wurde. Der Ertrag lag bei 13,83 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 16,33 Mio. US-Dollar). Seit Jahresanfang 2021 liegt die Aktie an der Wall Street auf der aktuellen Kursbasis mit 14,28 Prozent im Plus. Die derzeitige Marktkapitalisierung beträgt 2,98 Mrd. US-Dollar (Stand: 30. September 2021). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de