John Wiley & Sons wird eine konstante Dividende ausschütten

Das amerikanische Verlagshaus John Wiley & Sons Inc. (ISIN: US9682232064, NYSE: JW.A) wird am 13. Januar 2021 eine Quartalsdividende von 34,25 US-Cents je Aktie ausschütten, wie am Donnerstag berichtet wurde. Record date ist der 30. Dezember 2020.

Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden 1,37 US-Dollar ausgeschüttet. Dies entspricht einer aktuellen Dividendenrendite von 2,98 Prozent beim derzeitigen Börsenkurs von 45,96 US-Dollar (Stand: 17. Dezember 2020). John Wiley & Sons ist 1807 gegründet worden und publiziert vorrangig wissenschaftliche, technische und medizinische Bücher. Im zweiten Quartal des Fiskaljahres 2021 wurde ein Umsatz von 491 Mio. US-Dollar erzielt (Vorjahr: 466,2 Mio. US-Dollar), wie am 8. Dezember berichtet wurde. Seit Jahresanfang 2020 liegt die Aktie an der Wall Street auf der aktuellen Kursbasis mit 5,28 Prozent im Minus. Die derzeitige Marktkapitalisierung beträgt 2,6 Mrd. US-Dollar (Stand: 17. Dezember 2020). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de