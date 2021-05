Johnson: Dürfen Klimaschutz nicht Opfer der Pandemie werden lassen

LONDON/BERLIN (dpa-AFX) - Der britische Premier Boris Johnson hat die Industrienationen dazu aufgerufen, trotz der Corona-Pandemie ehrgeizige Klimaschutzmaßnahmen zu ergreifen. "Wir dürfen es nicht zulassen, dass wir den Klimaschutz zurückstellen und der Klimaschutz ein weiteres Opfer der Pandemie sein wird", sagte Johnson am Donnerstag bei den virtuellen Petersberger Klimadialogen. Es sei das Jahrzehnt, in dem man sich dem Klimawandel gemeinsam entgegen stellen müsse oder ansonsten gemeinsam untergehe, so der Premier. "Wir müssen entscheiden, welches Schicksal wir wählen."

Johnson ist in diesem Jahr Gastgeber der UN-Weltklimakonferenz, die im November im schottischen Glasgow stattfinden soll. Es sei jedoch entscheidend, dass alle Staaten schon vorher konkrete Maßnahmen und Ziele vorbereiteten, um die Konferenz zu einem möglichst erfolgreichen Ergebnis zu bringen, sagte Johnson. Dabei seien insbesondere die Industriestaaten in der Verantwortung./swe/DP/zb