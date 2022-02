Johnson erhöht Druck zum Ausschluss Russlands aus Swift-Bankensystem

LONDON (dpa-AFX) - Der britische Premierminister Boris Johnson hat erneut den Ausschluss Russlands aus dem Banken-Kommunikationssystem Swift gefordert. Er habe mit dem niederländischen Regierungschef Mark Rutte über das Thema am Telefon gesprochen, teilte Johnson am Samstag per Twitter mit. Ein Ausschluss Russlands sei dringend notwendig, so der Premier weiter.

Die Forderung, die als schärfstes Sanktionsschwert gilt, wurde zunächst von mehreren europäischen Staaten, darunter Deutschland, abgelehnt. London pocht seit einiger Zeit auf den Schritt. Die Bundesrepublik ist mit ihrer Haltung zunehmend isoliert./cmy/DP/stk