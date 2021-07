Johnson hält an Aufhebung von Corona-Maßnahmen für England fest

London (Reuters) - Der britische Premierminister Boris Johnson hat die Bevölkerung in England trotz des Wegfalls fast aller Corona-Beschränkungen in einer Woche zur Vorsicht aufgerufen.

Johnson bestätigte am Montag die Öffnungspläne ab dem 19. Juli. "Wir denken, jetzt ist der Zeitpunkt, um voranzuschreiten. Aber es ist wichtig, das wir dies mit Vorsicht tun", sagte Johnson. "Die Pandemie ist nicht vorbei." Daher rufe er alle auf, an andere zu denken und die Risiken abzuwägen. Es würden weiterhin Menschen mit Covid-19 in Krankenhäusern behandelt werden müssen und es würden auch weitere Menschen daran sterben.

Zuvor hatte Gesundheitsminister Sajid Javid im Parlament angesichts steigender Infektionszahlen aufgrund der Delta-Variante ebenfalls zu Vorsicht aufgerufen. Masken sollten bei Menschenansammlungen wie in öffentlichen Verkehrsmitteln weiter getragen werden, die Rückkehr ins Büro schrittweise verlaufen und auch bei Großveranstaltungen Sicherheitsmaßnahmen umgesetzt werden. Nicht zuletzt wegen der Impfkampagne und der Zugeständnisse der Bevölkerung habe das Land Fortschritte gemacht. "Wir glauben fest daran, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, unserer Nation fast wieder Normalität zu ermöglichen", sagte Javid.

Die britische Wirtschaft begrüßte die Öffnungsschritte, forderte von der Regierung aber auch klarere Regeln. Die Behörden würden sich teilweise widersprechen, sagte Claire Walker, Co-Chefin der britischen Handelskammer.

Zuletzt sind die Infektionszahlen in Großbritannien kontinuierlich gestiegen. Die Behörden melden mehr als 30.000 neue Fälle täglich. Allerdings steigen die Todesfälle nicht in dem Maße wie die Infektionen. Am Montag kamen sechs weitere hinzu, am Sonntag waren es 26. Die Regierung führt dies auf Impfungen zurück. Mehr als 87 Prozent der Erwachsenen haben inzwischen eine Impfung erhalten, 66 Prozent haben den vollen Schutz.

Wegen der ansteckenderen Delta-Variante warnen Experten aber davor, dass die Zahl der täglichen Positiv-Tests auf bis zu 100.000 ansteigen könnten. Die Austragung von Spielen der Fußball-Europameisterschaft könnte ebenfalls Auswirkungen haben. Bei dem Finale am Sonntag waren mehr als 60.000 Fans im Stadion, Menschenmassen versammelten sich davor. "Die Pandemie macht heute Abend keine Pause", twitterte WHO-Epidemiologin Maria Van Kerkhove. Die Delta-Variante nutze die Gelegenheit bei Nicht-Geimpften, in Menschenmengen, Menschen ohne Masken, schreiend und singend. "Soll ich es genießen, dabei zuzuschauen wie vor meinen Augen Übertragungen stattfinden?", schrieb sie.