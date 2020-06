JOHNSON & JOHNSON - Heftiger Rückfall

Johnson & Johnson - WKN: 853260 - ISIN: US4781601046 - Kurs: 140,870 $ (NYSE)

Die Aktie von Johnson & Johnson entwickelte sich nach dem Coronocrash, in dem die Aktie auf 109,16 USD abfiel, zunächst sehr gut. Am 23. April 2020 erreichte der Wert ein neues Allzeithoch bei 157,00 USD.

Exklusive Inhalte. Wertiger Zeitvorteil. Push-Benachrichtigungen. Einen ganzen Tag im Monat alle Premium-Services nutzen. Ab 9 Euro pro Monat. Jetzt Godmode PRO testen!

Seit diesem Hoch konsolidiert die Aktie in einer bullischen Flagge. Noch am Mittwoch näherte sie sich der Oberkante dieser Flagge an. Diese liegt aktuell bei ca. 150,18 USD. Gestern stand der Wert massiv unter Druck und fiel auf die Unterkante der Flagge und den EMA 200 bei aktuell 141,33 USD zurück. Dabei schloss die Aktie das Aufwärtsgap vom 14. April.

Bullen müssen aufpassen

Damit befindet sich die Aktie von Johnson & Johnson in einer kritischen Situation. Sollte es nämlich zu einem stabilen Rückfall unter 141,33 USD kommen, könnte sich die Abwärtsbewegung der letzten Wochen deutlich beschleunigen. Dann müsste mit Abgaben in Richtung 128 USD bis 126.34-12,42 USD gerechnet werden. Sollte es allerdings zu einem Ausbruch über 150,18 USD kommen, könnte eine weitere Rallyphase einsetzen. Gewinne in Richtung 175,75 USD wären dann möglich.

Zusätzlich lesenswert:

COMPUGROUP - Das wird spannend

E.ON - Kaufwelle unterbrochen oder beendet?

NETFLIX - Topbildung droht

Johnson & Johnson - Aktie

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)