JOHNSON & JOHNSON - Ist die Aktie wieder in Bullenhand?

Die Aktie von Johnson & Johnson befindet sich seit vielen Jahren in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Ab Januar 2021 drohte lange eine größere Topformation in Form einer SKS. Am 24. Februar 2022 notierte der Wert intraday unter der Nackenlinie diese Topformation. Zu einem Tagesschlusskurs darunter kam es aber nicht.

Seitdem zieht der Wert stark an. Am 15. März kam es zum Ausbruch über die Widerstandszone zwischen 173,51 USD und 174,30 USD. Allerdings hängt der Wert seitdem am noch offenen Abwärtsgap vom 24. August 2021 zwischen 177,21 USD und 177,54 USD fest. Das Allzeithoch ist auch nicht weit entfernt und liegt bei 179,92 USD.

Kaufsignal zeigt noch keine Wirkung

Die Aktie von Johnson & Johnson hat seit dem Ausbruch über 174,30 USD das Potenzial zu einer größeren Rally in Richtung 205-210 USD. Allerdings stehen mit dem Gap vom 24. August 2021 und dem Allzeithoch noch wichtige Hürden im Weg.

Sollte die Aktie stabil unter 173,51 USD abfallen, dann würde eine Verkaufswelle in Richtung 165,00-163 USD drohen.

Fazit: Es kam vor einigen Tagen zu einem wichtigen Kaufsignal in der Aktie von Johnson & Johnson. Noch zeigt es kaum Wirkung. Aber das Signal steht weiterhin.

