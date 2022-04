JOHNSON & JOHNSON - Nach Zahlen vorbörslich unter Druck

Johnson & Johnson - WKN: 853260 - ISIN: US4781601046 - Kurs: 177,660 $ (NYSE)

Johnson & Johnson vermeldete vor wenigen Minuten Zahlen zum ersten Quartal 2022. Danach übertraf der Konzern den geschätzten Gewinn je Aktie mit 2,67 USD um 0,06 USD. Allerdings fiel der Umsatz mit 23,4 Mrd. USD 0,27 Mrd. USD unter der durchschnittlichen Schätzung aus. Die Anleger reagieren darauf mit einem Abschlag. Gestern schloss die Aktie an der NYSE bei 177,66 USD, aktuell wird sie bei 175,20 USD getaxt.

Die Aktie von Johnson & Johnson erreichte nach einer langen Aufwärtsbewegung am 20. August 2021 ein Allzeithoch bei 179,92 USD. Nach einer langen Konsolidierung, in deren Verlauf sogar die Ausbildung einer SKS-Topformation drohte, durchbrach der Wert am 06. April mit einer langen weißen Kerze das Hoch aus dem August 2021.

Nach einem neuen Allzeithoch vom 11. April 2022 bei 184,20 USD setzte eine Konsolidierung ein, welche den Wert gestern mit einer langen schwarzen Kerze unter das Hoch aus dem August 2021 führte. Der vorbörsliche Abschlag führt den Wert an die nächste Unterstützungszone zwischen 174,30 USD und 173,51 USD.

Bringt der Abschlag eine Einstiegschance?

Die Aktie von Johnson & Johnson könnte im Bereich um 174,30-173,51 USD wieder nach oben drehen und zu einer weiteren Rally ansetzen. Diese könnte zu Kursgewinnen in Richtung 205-210 USD führen. Bevor man aber eine Position im Hinblick auf diese Rally eingeht, sollte man eine Stabilisierung im Unterstützungsbereich abwarten.

Durchbricht die Aktie diese Unterstützungszone könnte die Konsolidierung direkt weitergehen. Die nächste Haltestation wäre dann der EMA 200 bei aktuell 168,45 USD.

Fazit: Die Reaktion auf die aktuellen wird wichtig werden. Denn die Aktie befindet sich an einem Punkt, von dem aus eine Rally von rund 15 % starten könnte.

