JOHNSON & JOHNSON - Potenzielle Kaufzone naht

Die Aktie von Johnson & Johnson markierte nach einer langen Aufwärtsbewegung am 26. Januar 2021 ein Allzeithoch bei 173,65 USD. Anschließend kam es zu einem schnellen Rücksetzer auf 151,47 USD.

Von dort aus erholte sich der Wert wieder. Am 03. August kletterte er erstmals über das Hoch aus dem Januar. Am 20. August markierte der Wert sein aktuelles Allzeithoch bei 179,92 USD. Seitdem gibt die Aktie nach. Diese Abgaben können als Pullback an das alte Allzeithoch eingeordnet werden.

Wo könnten es neue Chancen geben?

Diese Abgaben können kurzfristig noch zu Abgaben in Richtung 173,65 bis 172,45 USD führen. Dort könnten die aktuellen Gewinnmitnahmen auslaufen. Anschließend wäre ein Anstieg in Richtung 196,80 USD möglich. Ein größeres Verkaufssignal ergäbe sich aber erst mit einem Rückfall unter den Aufwärtstrend seit März 2021. Dieser Trend liegt heute bei 168,71 USD.

