JOHNSON & JOHNSON - Prognoseerhöhung! Knackt die Aktie jetzt diese Hürde?

Der Pharmazie- und Komsumgüterhersteller Johnson & Johnson (J&J) berichtete heute über die Ergebnisse des abgelaufenen dritten Quartals. Und diese konnten sich sehen lassen. Zwar blieb der Umsatz mit 23,3 Mrd. USD hinter der Markterwartung von 23,7 Mrd. USD zurück. Das Ergebnis von 2,60 USD lag aber meilenweit über der Schätzung der Analysten von 2,36 USD je Aktie und 18,2 % über dem Wert des Vorjahres.

Die Umsätze mit dem hauseigenen Coroaimpfstoff dürften sich in diesem Jahr auf 2,5 Mrd. USD belaufen. Das Management hob die Gesamtjahresprognose für den Konzern an und erwartet nun einen Gewinn zwischen 9,65 und 9,70 USD je Aktie nach zuvor 9,50 bis 9,60 USD je Aktie. Der Umsatz dürfte 94,1 bis 9,46 Mrd. USD betragen nach ursprünglich in Aussicht gestellten 92,5 bis 93,3 Mrd. USD.

Aus charttechnischer Sicht brach der Wert im August aus einem riesigen Konsolidierungsdreieck zur Oberseite aus, wurde im September aber in Grund und Boden verkauft. Nicht nur wurde der Ausbruch zur Oberseite negiert, auch fiel die Aktie aus dem Dreieck heraus und stabilisierte sich erst im Bereich einer Unterstützungszone um 157 USD. Der heutige Kurssprung nach Bekanntgabe der Zahlen führt die Aktie zurück an den EMA50 und die Abrisskante bei 165,32 USD. Dort könnten die Verkäufer sich noch einmal zeigen.

Halten sich die Rücksetzer aber in Grenzen, wäre im Anschluss eine weitere Kaufwelle in Richtung 171,18 USD denkbar. Hierfür sollte der Wert das Oktobertief verteidigen. Fällt der Support bei 157 USD, geht die Korrektur seit Ende August in die Verlängerung. 151,47 USD wären in diesem Szenario auf der Unterseite erreichbar.

Fazit: Die Dynamik im heutigen Handel spricht für die Bullen, der Widerstnad bei 165,32 USD für die Bären. Kurzum: Die Aktie von J&J muss ihre kurzfristige Stärke auch in den kommenden Tagen aufrechterhalten und sich über 165,32 USD etablieren, damit weitere Kursgewinne möglich sind.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 82,58 94,39 97,36 Ergebnis je Aktie in USD 5,51 9,64 10,29 KGV 30 17 16 Dividende je Aktie in USD 3,98 4,20 4,44 Dividendenrendite 2,41 % 2,55 % 2,69 % *e = erwartet

