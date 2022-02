JOHNSON & JOHNSON - Spannung steigt

Johnson & Johnson - WKN: 853260 - ISIN: US4781601046 - Kurs: 158,140 $ (NYSE)

Die Aktie von Johnson & Johnson befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Im August 2021 markierte die Aktie ihr aktuelles Allzeithoch bei 179,92 USD. Seit Januar 2021 bewegt sich der Wert trotz dieses neuen Allzeithochs seitwärts. Diese Seitwärtsbewegung lässt sich bisher in einer SKS-Topformation eingrenzen. Diese ist aber bisher nicht vollendet, da es noch zu keinem Durchbruch durch die Nackenlinie kam. Diese bildet in der laufenden Woche mit einem alten Allzeithoch aus dem April 2020 eine wichtige Kreuzunterstützung bei 157,00 USD. Im gestrigen Handel notierte die Aktie kurzzeitig unter diesem Bereich, erholte sich aber schnell wieder darüber.

Die Aktie von Johnson & Johnson steht an einer entscheidenden Stelle. Dreht die Aktie im Bereich um 157,00 USD stabil nach oben, dann könnte es zu einer Rally gen 174,30 oder sogar 179,92 USD kommen. Ein Wochenschlusskurs unter 157,00 USD wäre allerdings ein klares Verkaufssignal und würde auf Abgaben in Richtung 130 USD hindeuten.

Rein vom Chartbild her lässt sich aktuell keine Richtung klar bevorzugen. Aus tradingtechnischer Sicht ist aber ein Longtrade die deutlich bessere Wahl. Denn ein Longtrade lässt sich aktuell viel besser absichern als ein Shorttrade.

Fazit: Die Aktie von Johnson & Johnson steht vor einer wichtigen Entscheidung. Diese sollte heute oder spätestens nächste Woche fallen.

