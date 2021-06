Johnson Outdoors meldet Dividende

Der amerikanische Outdoor-Spezialist Johnson Outdoors Inc. (ISIN: US4791671088, NYSE: JOUT) kündigt eine Quartalsdividende von 21 US-Cents an. Aktionäre erhalten die Ausschüttung am 29. Juli 2021 (Record date: 15. Juli 2021). Das Unternehmen zahlt aktuell auf das Jahr hochgerechnet 0,84 US-Dollar als Dividende an die Aktionäre.

Beim derzeitigen Börsenkurs von 122,19 US-Dollar (Stand: 31. Mai 2021) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 0,69 Prozent. Johnson Outdoors bietet Produkte aus dem Bereich Marineelektronik, Tauchen, Wassersport oder auch Wandern und Trekking an. Im zweiten Quartal des Fiskaljahres 2021 betrug der Umsatz des Konzerns 206,16 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 163,08 Mio. US-Dollar), wie am 7. Mai 2021 berichtet wurde.

Seit Jahresbeginn 2021 liegt die Aktie an der Wall Street mit 8,49 Prozent im Plus und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 1,22 Mrd. US-Dollar (Stand: 31. Mai 2021).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de