Johnson ruft auf G7-Gipfel zu Wiederaufbau globaler Wirtschaft auf

London/Berlin (Reuters) - Mit dem Aufruf zum Wiederaufbau der globalen Wirtschaft nach der Pandemie hat der britische Premierminister Boris Johnson den G7-Gipfel eröffnet.

Zum Auftakt der auf eine Stunde terminierten Video-Konferenz begrüßte Johnson als amtierender G7-Vorsitzender am Freitag die Neuen in der Runde: US-Präsident Joe Biden und den italienischen Ministerpräsidenten Mario Draghi. Johnson musste Bundeskanzlerin Angela Merkel ermahnen, ihre Leitung auf stumm zu stellen, während er sprach. Zu den G7-Staaten gehören neben dem Vereinigten Königreich, den USA, Italien und Deutschland noch Frankreich, Kanada und Japan.

"Die G7 ist eine großartige Versammlung gleichgesinnter liberaler freihandelnder Demokratien", sagte Johnson. "Es ist ein sehr, sehr wichtiges Forum." In der Amtszeit von Bidens Vorgänger Donald Trump hatte das Format an Bedeutung verloren, da die US-Regierung in zentralen Fragen oft anderer Meinung war als die anderen sechs Staaten. Merkel wollte sich nach der Video-Konferenz öffentlich äußern. Im Anschluss war ein Auftritt der Kanzlerin mit Biden und dem französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron auf der virtuellen Münchner Sicherheitskonferenz geplant.