Johnson-Ultimatum macht Barnier besorgt vor nächster Brexit-Verhandlungsrunde

Paris/Brüssel (Reuters) - Nach den britischen Drohungen mit einem harten Brexit hat der EU-Chefunterhändler Michel Barnier der Regierung in London Rosinenpickerei vorgeworfen. "Ich bin weiterhin besorgt", sagte Barnier am Montag dem Radiosender France Inter. "Die Verhandlungen sind schwierig, weil die Briten das Beste aus beiden Welten wollen." Er halte es aber immer noch für möglich, ein Abkommen über die besonders strittige Frage der Fischerei-Rechte zu finden. Zuvor hatte der britische Premierminister Boris Johnson vor den neuen Verhandlungsrunde am Dienstag eine Einigung bis zum 15. Oktober gefordert, sonst könne es kein Handelsabkommen zwischen beiden Seiten geben. Medienberichten zufolge plant die britische Regierung in diesem Fall sogar Teile des Scheidungsvertrags mit der EU außer Kraft setzen, die unter anderem die Nordirland-Regelungen betreffen.

EU-Diplomaten warnten Großbritannien vor einer Abkehr von dem Brexit-Deal. Damit würde das Land sein internationales Ansehen untergraben. Es wäre "eine verzweifelte und letztlich selbstzerstörerische Strategie". Mann könne sich kaum vorstellen, dass die Europäische Union einen Vertrag mit einem Land abschließe, das sich nicht an seine vertraglichen Verpflichtungen halte.

Am Dienstag sollen die seit Monaten auf der Stelle tretenden Brexit-Gespräche in London wieder aufgenommen werden. Knackpunkte sind unter anderem das Beharren Großbritanniens auf eine vollständige Autonomie bei Staatshilfen sowie die Forderungen im Bereich der Fischerei. Großbritannien ist im Januar aus der EU ausgetreten. Bis Jahresende gilt aber noch eine Übergangsphase, in der die künftigen Beziehungen etwa im Bereich Handel geklärt werden sollen. Gelingt keine Einigung, droht ein ungeregelter Austritt. Experten warnen in einem solchen Fall vor potenziell schweren wirtschaftlichen Folgen für beide Seiten.