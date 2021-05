Johnson verbucht ersten Teilerfolg bei Lokal- und Regionalwahlen

London (Reuters) - Bei den Regional- und Lokalwahlen in Großbritannien hat die Konservative Partei von Premierminister Boris Johnson einen wichtigen Teilerfolg verbucht.

Die Tories eroberten bei der Nachwahl in der nordenglischen Labour-Hochburg Hartlepool einen Parlamentssitz, wie die Auszählung der Stimmen am Freitag ergab. Die Wahl galt als Stimmungstest für Johnson, dessen Regierung wachsende Zustimmung in der Bevölkerung erfährt dank der in Großbritannien vergleichsweise schnell voranschreitenden Impfkampagne gegen das Coronavirus. Neben Hartlepool fanden am Donnerstag Dutzende weitere Abstimmungen statt. Im Fokus standen Wales und Schottland, wo die jeweiligen Regionalparlamente neu gewählt wurden. Mit Ergebnissen wurde im Laufe des Tages und am Wochenende gerechnet.