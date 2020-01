Johnsons klarer Wahlsieg bessert Stimmung britischer Dienstleister

London (Reuters) - Der klare Wahlsieg des britischen Premierministers Boris Johnson hat die Laune der Dienstleister im Vereinigten Königreich aufgehellt.

Die Service-Branche blickte im Dezember so optimistisch in die Zukunft wie seit September 2018 nicht mehr, wie aus einer am Montag veröffentlichten Markit-Umfrage unter rund 650 Unternehmen hervorgeht. Das Neugeschäft zog erstmals seit vier Monaten wieder an. Allerdings lag der gesamte IHS Markit/CIPS-Einkaufsmanagerindex zum Jahresschluss bei 50,0 Punkten und signalisiert damit stagnierende Geschäfte. Wachstum zeigt das Barometer erst bei über 50 Zählern an. Vorläufige Dezember-Zahlen, die noch nicht das Wahlergebnis widerspiegeln, lagen bei 49,0 Punkten, nach 49,3 Zählern im November.

Johnsons Konservative hatten die Unterhauswahlen vom 12. Dezember deutlich vor der oppositionellen Labour-Partei gewonnen. Viele Unternehmen setzen nun auf mehr Klarheit in der Brexit-Frage und hoffen auf bessere Planungssicherheit. Johnson dürfte den EU-Ausstieg zum 31. Januar auf den Weg bringen. Die politische Landschaft sei nun besser vorhersehbar, sagte Markit-Ökonom Tim Moore.