Jon Patty wird Managing Director bei White Oak

White Oak Global Advisors ("White Oak") freut sich, Jon Patty als neuen Managing Director und Partner in der Niederlassung in San Francisco willkommen zu heißen. Herr Patty arbeitet künftig mit Terésa Cutter, Head of ESG & Impact bei White Oak, zusammen. Er wird für die Entwicklung neuer Investitionsmöglichkeiten und -strategien verantwortlich sein, die auf ESG-Kriterien (Environmental Social Governance = Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) ausgerichtet und wirkungsorientiert sind, und eng mit den Kunden und Kreditnehmern von White Oak zusammenarbeiten.

Patty ist ein renommierter Impact-Investor mit erfolgreichen Erfahrungen in den Bereichen Privatbeteiligungen, Privatkredite, strukturierte Anleihen und nachhaltige Infrastruktur. Im Laufe seiner zwanzigjährigen Investmentkarriere hat Patty mit hochrangigen Führungskräften aus verschiedenen Branchen zusammengearbeitet. Als Mitglied zahlreicher Aufsichtsräte hat er dazu beigetragen, sowohl beeindruckende Nachhaltigkeitsergebnisse als auch starke finanzielle Resultate zu erzielen.

Zuletzt war Herr Patty 10 Jahre lang Managing Director und Head of Private Equity bei New Island Capital, einer der größten und auf institutioneller Ebene weltweit tätigen Impact-Investment-Firmen. Davor arbeitete er bei MC Partners, einer Private-Equity-Firma mit einem Volumen von 1,5 Milliarden Dollar, und bei JPMorgan Capital, einer Private-Equity-Firma mit einem Volumen von 4 Milliarden Dollar. Herr Patty war vorher in der strategischen Unternehmensberatung von Bain & Co. und im Investmentbanking von JPMorgan tätig.

“Wir freuen uns, Jon in unserem Team begrüßen zu dürfen”, sagte Andre Hakkak, CEO und Mitgründer von White Oak. “Sein fundiertes Fachwissen und seine nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Unterstützung des Wachstums missionsorientierter Unternehmen passen perfekt zum Konzept von White Oak, Partnerschaften mit starken Managementteams einzugehen, die höchste ESG-Standards anstreben und zugleich qualitativ hochwertige und finanziell lohnende Geschäftsmodelle entwickeln.”

“Ich bin begeistert, Mitglied einer Weltklasse-Organisation zu werden, die sich entschieden dafür einsetzt, mit ihren Partnern starke soziale und ökologische Ergebnisse zu erzielen, und ich freue mich darauf, die Nachhaltigkeitsperspektive und die kundenspezifischen Produktangebote von White Oak in missionsorientierte Unternehmen einzubringen”, sagte Patty. “White Oak blickt auf eine beeindruckende Erfolgsgeschichte bei der Realisierung kreativer, flexibler Finanzierungen mit einem partnerschaftlichen Ansatz zurück. Jetzt hat White Oak die Möglichkeit, Unternehmen dabei zu unterstützen, höchste ESG-Standards umzusetzen, ihre sozialen und ökologischen Auswirkungen zu verbessern und ihren finanziellen Erfolg zu steigern.”

White Oak (zusammen mit seinen verbundenen Finanzinstituten und über diese) seit seiner Gründung mehr als 3,8 Milliarden US-Dollar in ESG-orientierte Anlagen investiert. Die Strategie von White Oak, bei seiner Tätigkeit auch die sozialen und ökologischen Auswirkungen zu berücksichtigen, konzentriert sich auf die Vergabe von besicherten Krediten an kleine und mittlere Unternehmen, die Produkte und Dienstleistungen anbieten, die positive Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesellschaft haben und gleichzeitig wirtschaftlich nachhaltige Geschäftsmodelle entwickeln.

Über White Oak Global Advisors

White Oak Global Advisors, LLC ist ein weltweit führender alternativer Vermögensverwalter, der auf die Entwicklung und Bereitstellung von Finanzierungslösungen zur Erleichterung des Wachstums, der Refinanzierung und der Rekapitalisierung kleiner und mittlerer Unternehmen spezialisiert ist. Seit seiner Gründung im Jahr 2007 konzentriert sich White Oak Global Advisors in einem disziplinierter Anlageprozess auf die Erzielung risikoangepasster Investitionsrenditen und den Aufbau langfristiger Partnerschaften mit seinen Kreditnehmern. Weitere Informationen finden Sie auf www.whiteoaksf.com.

