Jost schüttet wieder eine Dividende aus

Der Lkw-Zulieferer Jost Werke AG (ISIN: DE000JST4000) will eine Dividende von 1,00 Euro für das Geschäftsjahr 2020 an die Aktionäre ausschütten. Beim derzeitigen Aktienkurs von 50,50 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 1,98 Prozent. Im Vorjahr gingen die Aktionäre leer aus. Die Ausschüttungsquote (77,2 Prozent) würde einmalig deutlich über dem angestrebten Ausschüttungskorridor von 35 Prozent bis 50 Prozent des Konzerngewinns liegen, wie am Donnerstag berichtet wurde. Die Hauptversammlung findet am 6. Mai 2021 statt.

Die im SDAX notierte Firma bestätigte auch die am 23. Februar 2021 veröffentlichten vorläufigen Ergebnisse. So erhöhte sich im Geschäftsjahr 2020 der Konzernumsatz, unterstützt durch die Übernahme der Ålö-Gruppe, im Vergleich zum Vorjahr um 7,9 Prozent auf 794,4 Mio. Euro. Der organische Konzernumsatz ohne Übernahmeeffekte reduzierte sich um -16 Prozent.

Das Ergebnis nach Steuern belief sich auf 19,3 Mio. Euro (2019: 33,5 Mio. Euro). Der Rückgang lag überwiegend an den negativen Effekten der Pandemie, wurde aber zusätzlich auch durch Sondereffekte im Zusammenhang mit der Übernahme der Ålö-Gruppe beeinflusst. Das Ergebnis je Aktie betrug 1,29 Euro (2019: 2,25 Euro). Bereinigt um Sondereffekte belief sich das Ergebnis nach Steuern auf 47,3 Mio. Euro (2019: 50,8 Mio. Euro) und das bereinigte Ergebnis je Aktie auf 3,18 Euro (2019: 3,41 Euro).

Jost rechnet für das laufende Geschäftsjahr mit einem Umsatzwachstum in niedrigem zweistelligen Prozentbereich gegenüber 2020. Das bereinigte EBIT soll im niedrigen zweistelligen Prozentbereich steigen (2020: 73,2 Mio. Euro).

Die Jost Werke AG aus Neu-Isenburg bei Frankfurt ist ein Hersteller und Lieferant von sicherheitsrelevanten Systemen für Zugmaschinen, Auflieger und Anhänger. Zu den Produkten zählen unter anderem Sattelkupplungen und Stützwinden. Der Konzern notiert seit dem 20. Juli 2017 an der Börse und ist seit dem 19. März 2018 im SDAX notiert. Der Emissionspreis lag bei 27,00 Euro.

Redaktion MyDividends.de