Jost steigert die Dividende

Der Lkw-Zulieferer Jost Werke AG (ISIN: DE000JST4000) will eine Dividende von 1,05 Euro für das Geschäftsjahr 2021 an die Aktionäre ausschütten. Dabei liegt die Dividendenausschüttungsquote mit 35,6 Prozent im angestrebten Ausschüttungskorridor von 35 Prozent bis 50 Prozent des Konzernjahresüberschusses. Beim derzeitigen Aktienkurs von 40,75 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 2,58 Prozent. Im Vorjahr wurde eine Dividende von 1,00 Euro ausbezahlt. Die virtuelle Hauptversammlung findet am 5. Mai 2022 statt.

Die im SDAX notierte Firma bestätigte auch die am 17. Februar 2022 veröffentlichten vorläufigen Ergebnisse. So erhöhte sich im Geschäftsjahr 2021 der Konzernumsatz im Vergleich zum Vorjahr um 32 Prozent auf 1,05 Mrd. Euro.

Das Ergebnis nach Steuern belief sich auf 43,9 Mio. Euro (2020: 19,3 Mio. Euro). Bereinigt um Sondereffekte wuchs das bereinigte Ergebnis nach Steuern um 46,1 Prozent auf 69,1 Mio. Euro (2020: 47,3 Mio. Euro) und das bereinigte Ergebnis je Aktie auf 4,63 Euro (2020: 3,18 Euro).

Aus heutiger Sicht erwartet Jost, dass der Konzernumsatz im Geschäftsjahr 2022 im mittleren einstelligen Prozentbereich gegenüber dem Vorjahr steigen wird. Das bereinigte EBIT soll ebenfalls im mittleren einstelligen Prozentbereich gegenüber 2021 wachsen (2021: 104,8 Mio. Euro).

Die Jost Werke AG aus Neu-Isenburg bei Frankfurt ist ein Hersteller und Lieferant von sicherheitsrelevanten Systemen für Zugmaschinen, Auflieger und Anhänger. Zu den Produkten zählen unter anderem Sattelkupplungen und Stützwinden. Der Konzern notiert seit dem 20. Juli 2017 an der Börse und ist seit dem 19. März 2018 im SDAX notiert. Der Emissionspreis lag bei 27,00 Euro.

Redaktion MyDividends.de