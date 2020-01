JOST WERKE - Heißgelaufen!

JOST Werke AG - WKN: JST400 - ISIN: DE000JST4000 - Kurs: 36,200 € (XETRA)

Einer der Stars der Zyklikerwelle im vierten Quartal 2019 war zweifelsohne die Aktie der JOST Werke AG. Das Unternehmen ist ein klassischer LKW-Zulieferer. Die Angebotspalette von JOST umfasst beispielsweise Sattelkupplungen und Stützwinden oder auch Achsen. Im Dezember sorgte das Management mit einer Übernahme für Aufsehen. Für rund 250 Mio. EUR übernimmt JOST die schwedische Ålö Holding. Ålö ist ein führender Hersteller von landwirtschaftlichen Frontladern. Das Unternehmen dürfte im Jahr 2019 einen Umsatz von rund 200 Mio. EUR und ein bereinigtes EBITDA von 25 bis 26 Mio. EUR erzielt haben. 2020 dürfte Ålö bereits einen positiven Beitrag zum Ergebnis von JOST beitragen.

Dennoch scheinen sich die Analysten uneins über JOSTs möglichem Geschäftsverlauf 2020 zu sein. Während die Commerzbank, Hauck & Aufhäuser und auch Warburg Research die Transaktion positiv bewerteten und ihre Kursziele von 46, 51 und 47 EUR bestätigten bzw. zuletzt anhoben, sieht die Quirin Bank den Titel als klar überbewertet an. Kurz vor Weihnachten senkte Analyst Daniel Kukalj die Einstufung für den Zykliker von "Hold" auf "Sell", hob das Kursziel aber leicht auf 31 EUR an. Auch Exane BNP senkte das Rating von "Outperform" auf "Neutral".

Ich trade seit einiger Zeit nur mehr über Guidants. Denn dort analysiere ich auch meine Basiswerte. Der Handel ist kinderleicht. Über Guidants mit dem Broker verbinden, Session TAN vergeben und loslegen! Ohne Mehrkosten und mit einer spürbaren Zeitersparnis! Alle Infos zum Handel über Guidants erfahren Sie hier.

Aus charttechnischer Sicht könnten beide Parteien Recht behalten. So erscheint ein Rücksetzer in die Unterstützungszone zwischen 32,85 und 31,50 EUR durchaus plausibel. Denn die Aufwärtsbewegung seit Oktober 2019 lässt sich als Impuls wunderbar fünfteilig fertig zählen, womit eine Welle 2 als Korrektur folgen könnte. Selbst wenn die Welle noch nicht beendet wäre, würde anstelle der 2 eine 4 ebenfalls passen. Bei 31,58 EUR beispielsweise hätte die Aktie die Hälfte der Aufwärtsstrecke von Oktober bis Dezember 2019 korrigiert. In der grün eingezeichneten Kurszone könnte der Wert also wieder nach oben abdrehen und die Rally fortsetzen. Steigt der SDAX-Titel dagegen bereits im Vorfeld über 38,20 EUR, wären 39,60 EUR das Ziel. Erst über 39,60 EUR wäre die mittelfristige Aufwärtsbewegung der Aktie bestätigt.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mio. EUR 742,10 867,00 910,00 Ergebnis je Aktie in EUR 2,44 2,34 3,12 KGV 15 16 12 Dividende je Aktie in EUR 1,10 1,10 1,10 Dividendenrendite 3,03 % 3,03 % 3,03 % *e = erwartet

JOST-Werke-Aktie

GodmodeTrader- und Guidants-Nutzer aufgepasst: Was gefällt Ihnen an unseren Portalen am besten? Welche Funktionen nutzen Sie am häufigsten? Welche Inhalte vermissen Sie noch? Nehmen Sie bis zum 06. Januar 2020 an einer kurzen Umfrage teil und helfen Sie so dabei, GodmodeTrader und Guidants noch besser an Ihre persönlichen Bedürfnisse anzupassen. 20 Minuten Ihrer Zeit reichen aus! Ihre Antworten werden selbstverständlich anonymisiert erhoben. Unter allen Teilnehmern verlosen wir 20 x 3-Monats-Abos für Guidants PRO, 10 x Guidants PROup und 5 x Guidants PROmax. Hier geht's zur Umfrage

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)