JOYY - Macht wieder Spaß

JOYY Inc. - WKN: A2PXQ6 - ISIN: US46591M1099 - Kurs: 80,655 $ (NASDAQ)

Joyy wird den meisten Markteilnehmern noch unter dem alten Namen YY ein Begriff sein. Es handelt sich bei JOYY um eine Live-Streaming-Plattform aus China. Am 20. Mai meldete das Unternehmen die Zahlen zum abgelaufenen ersten Quartal 2020. Diese fielen bombastisch aus.

Natürlich vorrangig getrieben durch Corona-Quarantäneverhängungen stieg der Umsatz verglichen mit dem Vorjahresquartal um fast 50 % auf gut 1 Mrd. USD. Im Schnitt nutzten 131,6 Mio. User die Likee-App zum Sharen von Videos, was einem Plus von 122 % gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht. Die Nutzerzahlen bei den Live-Streaming-Services erhöhten sich um rund ein Drittel auf 177,6 Mio. Allerdings gefiel dem Markt nicht, dass trotz dieser Steigerungen bei Userzahlen und Umsatz das Ergebnis unterm Strich rückläufig war. Im nächsten Quartal stellt das Management einen Umsatz von ca. 705 bis 725 Mio. USD in Aussicht, also deutlich weniger als noch in Q1. Hier muss man allerdings berücksichtigen, dass die ebenfalls börsennotierte Huya entkonsolidiert wurde und die Zahlen dieses Unternehmens ab dem zweiten Quartal nicht mehr enthalten sein werden. Das zeigt sich folglich auch in der Analystenprognose (siehe Tabelle unten)

Aus charttechnischer Sicht kann sich die Aktie nach Jahren der Korrektur inzwischen wieder sehen lassen. Der Widerstand bei 68,89 USD wurde dynamisch überboten. Der Weg ist im Wochenchart nun frei in Richtung des 2019er-Hochs bei 88,78 USD. Dort sollte man nach dem bereits absolvierten Lauf aber durchaus eine mehrwöchige Konsolidierung einplanen. Gelingt im weiteren Jahresverlauf der Ausbruch über 88,78 USD, wäre das nächste Kursziel bei 125,84 USD anzusetzen.

Erst unter 68,89 USD entstehen Verkaufssignale, wobei eine solche Korrektur um 56,65 USD eventuell wieder neue antizyklische Einstiegsmöglichkeiten auf der Long-Seite bietet.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. CNY 25,58 23,80 25,63 Ergebnis je Aktie in CNY 43,01 14,67 18,70 Gewinnwachstum -65,89 % 27,47 % KGV 13 39 30 KUV 1,8 1,9 1,8 PEG neg. 1,1 *e = erwartet

JOYY-Aktie (Wochenchart)

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)