JPMorgan: Analysten nennen „kugelsicheren“ Indikator, der eine weitere Rally an den Aktienmärkten signalisiert

In einer neuen Markteinschätzung nennen Analysten der US-Investmentbank JPMorgan einen „kugelsicheren“ Indikator dafür, dass die Aktienmärkte sich weiter erholen werden. „Wir glauben, dass Aktien immer noch Aufwärtspotenzial bieten und dass der Zyklus noch lange nicht vorbei ist“, schrieben die Strategen in einer Mitteilung vom 7. Februar.





Das Kaufsignal wird ausgelöst, wenn der Cboe Volatility Index (VIX) um mehr als 50 Prozent seines gleitenden 1-Monats-Durchschnitts steigt. Das war zuletzt am 25. Januar der Fall, so die Strategen. Der Indikator hat sich außerhalb von Rezessionen in den letzten drei Jahrzehnten als 100 Prozent genau erwiesen.



Der CBOE Volatility Index (VIX) drückt die erwartete Schwankungsbreite des US-amerikanischen Aktienindex S&P 500 aus. Der VIX wird von der Terminbörse Chicago Board Options Exchange in Echtzeit berechnet und veröffentlicht.





Daten zeigen, dass das VIX-Signal seit 1990 21 Mal ausgelöst wurde, wobei der S&P 500 Index in den sechs Monaten danach um durchschnittlich 9 Prozent zulegte. Das einzige Mal, dass ein falsches Signal gesendet wurde, war während der globalen Finanzkrise 2008, als der S&P-Index sechs Monate später immer noch um 33 Prozent gefallen war. Da die Finanzkrise, ähnlich wie der Corona-Crash im März 2020 ein „Black Swan Event“ war, könnte man argumentieren, es aus der Rechnung herauszunehmen und dem Indikator weiterhin eine 100-prozentige Zuverlässigkeit zu gewähren.

Zusätzlich zum VIX-Signal erwarten die Analysten weitere Gewinnzuwächse der Unternehmen, eine Bodenbildung bei den chinesischen Werten und sagen, dass die Anlegerstimmung in letzter Zeit zu negativ geworden ist.

