NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AB Inbev nach dem Kapitalmarkttag 2021 auf "Underweight" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Der Brauereikonzern habe beeindruckend über die Realisierung künftiger Wachstumschancen berichtet, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings habe es wenig Diskussionen rund um das Thema Finanzen gegeben, etwa das Ausmaß von Investitionen oder Details, die das mittelfristige neue Ziel für das operative Ergebniswachstum untermauert hätten. Sie bleibe mit Blick auf die Margen vorsichtig./ck/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.12.2021 / 19:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.12.2021 / 00:15 / GMT

