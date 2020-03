NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ABB angesichts eines erwarten Umsatzrückgangs im ersten Quartal und des Verzichts auf Prognosen für 2020 auf "Underweight" mit einem Kursziel von 16,50 Franken belassen. Hauptkritikpunkt an den Papieren des Schweizer Industriekonzerns bleibe die recht hohe Bewertung der Aktie im Vergleich zum langfristigen Gewinnpotenzial, schrieb Analyst Andreas Willi in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Konzern tue sich schwer, aus eigener Kraft zu wachsen und verfüge über nur wenig Preismacht./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2020 / 07:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2020 / 07:10 / GMT

