NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Adidas vor Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 215 Euro belassen. Ohne Währungseinflüsse dürfte der Umsatz im zweiten Quartal um 38 Prozent eingebrochen sein, schrieb Analystin Chiara Battistini in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Damit sei sie ein wenig optimistischer als der Sportartikelhersteller selber./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2020 / 18:29 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2020 / 12:15 / BST

