NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Adidas nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 215 Euro belassen. Alles in allem besser als erwartet, lautete das erste Urteil der Analystin Chiara Battistini. Besonders stark habe der Sportartikelkonzern im Online-Handel abgeschnitten, hieß es in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In China sei Adidas im Mai und im Juni wieder prozentual zweistellig gewachsen, das sei besonders lobenswert./bek/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2020 / 07:30 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2020 / 07:30 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.