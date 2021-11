NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Adyen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 2960 Euro belassen. Die Stimmung für Zahlungsabwickler-Aktien habe sich angesichts negativer Nachrichten unter anderem von Paypal und Worldline in den vergangenen Wochen verschlechtert, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Davon hätten allerdings die Einnahmen von Adyen profitiert - die Markterwartungen für die Niederländer seien konservativ und die Aktie bleibe sein "Top Pick" in der Branche. Adyen sei für 2022 gut aufgestellt./gl/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.11.2021 / 20:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2021 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.