NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ahold Delhaize vor der Berichtssaison der europäischen Lebensmitteleinzelhändler auf "Neutral" mit einem Kursziel von 32,50 Euro belassen. Er blicke positiv auf die Gewinnentwicklung im vierten Quartal und die Ausblicke für das laufende Jahr, schrieb Analyst Borja Olcese in einer am Montag vorliegenden Studie. Bei Ahold Delhaize dürften neue Jahresziele die Markterwartungen im niedrigen einstelligen Prozentbereich nach oben treiben./la/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2022 / 15:35 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.02.2022 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.