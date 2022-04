NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Ahold Delhaize vor Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 32,50 Euro belassen. Der Handelskonzern dürfte ein operatives Ergebnis (Ebit) auf Vorjahresniveau behauptet haben, da niedrigere Betriebskosten den deutlichen Profitabilitätsrückgang in Europa aufgefangen haben sollten, schrieb Analyst Borja Olcese in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem sollten sich die Geschäfte in den USA als widerstandsfähig erweisen./gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.04.2022 / 19:59 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2022 / 00:15 / BST

