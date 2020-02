NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Airbus auf "Overweight" mit einem Kursziel von 156 Euro belassen. Dass die USA ihren Strafzoll auf Flugzeuge aus Europa von 10 auf 15 Prozent erhöht haben, sei für den Flugzeugbauer zwar eine Belastung, schrieb Analyst David Perry in einer am Montag vorliegenden Studie. Allerdings seien die Auswirkungen dieser Maßnahme beherrschbar. So habe Airbus selber gesagt, dass der Strafzoll von 10 Prozent dem Unternehmen 2020 nur einen niedrigen zweistelligen Millionenbetrag koste./la/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2020 / 19:56 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2020 / 19:57 / GMT

