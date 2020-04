NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Allianz SE nach der Rücknahme der Gewinnprognose für 2020 und ersten Eckdaten zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 195 Euro belassen. Der zurückgenommene Ausblick sei keine Überraschung mehr, schrieb Analyst Ashik Musaddi in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Seine und die Konsensschätzung für den operativen Gewinn in diesem Jahr seien bereits von Zurückhaltung geprägt. Das dürfte größtenteils auch im Aktienkurs bereits eingepreist sein./bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2020 / 21:08 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2020 / 21:10 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.