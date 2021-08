NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Allianz nach Ankündigung eines neuen Aktienrückkaufprogramms auf "Overweight" mit einem Kursziel von 228 Euro belassen. Angesichts der vom US-Justizministeriums eingeleiteten Untersuchung im Zusammenhang mit den sogenannten Structured Alpha Fonds der Konzerntochter Allianz Global Investors (AGI) seien die Erwartungen an die Aktienrückkäufe zunächst in den Hintergrund getreten, folglich sei nun die Ankündigung eines neuen Rückkaufprogramms als Erleichterung zu sehen, schrieb Analyst Ashik Musaddi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2021 / 19:24 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2021 / 19:33 / BST

