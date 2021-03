NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Amgen nach der angekündigten Übernahme des Krebsimmuntherapie-Spezialisten Five Prime Therapeutics auf "Neutral" mit einem Kursziel von 222 US-Dollar belassen. Der Zukauf sei strategisch sinnvoll und habe das Potenzial, das Onkologie-Portfolio des Biotech-Konzerns zu stärken, schrieb Analyst Cory Kasimov in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er frage sich allerdings, ob das ausreichend sei für den Wachstumsausblick, damit die Stimmung der Investoren positiver werde./ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2021 / 13:32 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2021 / 13:35 / EST

