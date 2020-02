NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AMS auf "Neutral" mit einem Kursziel von 55 Franken belassen. Er habe sein Bewertungsmodell an die Quartalszahlen und den Ausblick des österreichischen Sensorspezialisten angepasst, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auf kurze Sicht dürften sich die Aktien nur in einer engen Spanne bewegen, da die laufenden Übernahmeaktivitäten und die anstehende Kapitalerhöhung für Unsicherheit sorgten./la/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2020 / 19:43 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.02.2020 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.