NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AMS-Osram auf "Overweight" mit einem Kursziel von 22,50 Franken belassen. Analyst Sandeep Deshpande passte seine Schätzungen für den Sensoren- und Lichttechnikhersteller in einer am Mittwoch vorliegenden Studie an die vorgelegten Zahlen zum vierten Quartal an. Dabei habe sich unter anderem für das erste Quartal eine etwas höhere Umsatzerwartung ergeben. Die Zielspanne des Unternehmens für die Profitabilität wirke sich aber auf der Gewinnebene negativ aus./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.02.2022 / 19:39 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2022 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.