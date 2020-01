NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple auf "Overweight" mit einem Kursziel von 296 US-Dollar belassen. Nachdem die Aktien des iPhone-Herstellers jüngst erstmals zu mehr als 300 Dollar gehandelt wurden, ging Analyst Samik Chatterjee in einer am Montag vorliegenden Studie der Frage nach, ob sie teuer bewertet sind. Er sieht weiteres Potenzial dank der Dienstleistungsangebote und des iPhone-Produktzyklus./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2020 / 22:08 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2020 / 00:15 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.