NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple nach einer Umsatzwarnung auf "Overweight" mit einem Kursziel von 350 US-Dollar belassen. Analyst Samik Chatterjee senkte in einer am Dienstag vorliegenden Studie die Prognose für die Zahl der ausgelieferten iPhones im ersten Quartal von 47,5 auf 39,5 Millionen Geräte und nannte dies eine "moderate Reduzierung". Die Probleme im ersten Quartal wegen des Coronavirus dürften noch in das zweite Quartal hineinwirken. Für diesen Zeitraum senkte der Experte die Prognose von 42,0 auf 40,7 Millionen gefertigte iPhones. Am längerfristigen Szenario ändere sich aber nichts, für 5G-fähige iPhones werde es eine große Nachfrage geben./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2020 / 20:10 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2020 / 20:14 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.