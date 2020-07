NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat ASML nach Aussagen von Intel zur neuen Prozessorgeneration auf "Overweight" mit einem Kursziel von 408 Euro belassen. Dass sich die Markteinführung leistungsstärkerer Prozessoren mit kleineren Strukturen erneut verzögere, trübe auch die Aussichten für den niederländischen Zulieferer und Anbieter von EUV-Systemen zur Chipproduktion, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sollten die Auslieferung der Maschinen 2021 enttäuschen, sei jedoch die Marktposition von ASML stark genug, damit 2022 wieder überzeugen dürfte./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2020 / 21:26 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2020 / 00:15 / BST

