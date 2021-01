NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat ASML nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von zunächst 437 Euro belassen. Der Chipindustrie-Ausrüster habe im Schlussquartal 2020 besser als erwartet abgeschnitten, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auch der Ausblick auf 2021 überrasche positiv, wobei vor allem das Ziel für die Bruttomarge im ersten Quartal heraussteche. Entsprechend dürften die Marktschätzungen steigen. Indes falle das angestrebte Umsatzwachstum mit 12 Prozent nicht ganz so hoch aus, wie es der Ausblick des Halbleiterherstellers Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) durchaus habe erwarten lassen./gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2021 / 07:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2021 / 07:53 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.